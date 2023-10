Al via il concorso che premia l'Effetto Aruba'

08:00

Per regalare un assaggio dell’atmosfera che si respira ad Aruba, l’ente del Turismo dell’isola caraibica lancia il concorso ‘The Aruba Effect Generator’: un ‘generatore di allegria e benessere’.

Chi partecipa al concorso dovrà generare il suo ’Effetto Aruba’ indicando uno dei riscontri positivi che un viaggio ad Aruba potrebbe avere su di sé. Ad esempio, “Sarai così felice che chiederai di essere iscritto al gruppo whatsapp della scuola (e non hai figli)”; “Sarai così felice che parteciperai alla riunione di condominio con tanto entusiasmo”, o “Sarai così felice che ascolterai con interesse i vocali da 10 minuti”.



Sarà poi sufficiente condividere l’‘Effetto Aruba’ sui social media o inviarlo a qualcuno che si ama per raddoppiare le possibilità di vincere.



Il concorso, valido fino al 3 dicembre 2023, permetterà di vincere sette notti in questo paradiso naturale, voli e soggiorno inclusi. L’hotel ospitante sarà il Boardwalk, un boutique hotel dal fascino caraibico che sorge in una delle oasi meglio conservate di Aruba. L’hotel, che da anni si contraddistingue per il suo impegno green e la sua attenzione alla cultura e alle tradizioni locali, regalerà al vincitore un vero soggiorno caraibico all’insegna dell’allegria.