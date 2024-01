09:22

Viaggi in Gran Bretagna senza passaporto? Potrebbe essere presto una realtà grazie all’evoluzione del riconoscimento facciale, che a breve dovrebbe trovare posto nei principali aeroporti del Paese, consentendo anche di velocizzare tutte le operazioni. Questo però non significherà che ci sarà un dietrofront rispetto alle attuali procedure di ingresso e quindi non si potrà accedere nel Regno Unito senza avere; anche se non fisicamente con sé, un passaporto.



La spiegazione

Secondo quanto dichiarato al Times dal direttore generale della Polizia di frontiera Phil Douglas, l’obiettivo è quello di utilizzare questo sistema per rendere più fluidi gli ingressi ora che anche chi arriva dall’Unione europea necessita del passaporto. Per questo documento sarà sufficiente registrare, scannerizzandolo in una app, il passaporto biometrico, compilare un questionario e ottenere il via libera. Tutto prima di partire.

L’ipotesi più probabile sui tempi è quella che indica la contemporaneità con l’ingresso in vigore dell’Eta, il sistema di autorizzazione online che ricalca l’Esta statunitense, per tutti gli stranieri in ingresso.