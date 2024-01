Alipay, una campagna internazionale per il Capodanno cinese

08:00

Alipay+ inizia il 2024 con una grande campagna rivolta al turismo internazionale, in occasione del Capodanno cinese.

Pubblicità

Per la ricorrenza le prenotazioni di viaggi in uscita dalla Cina sono già aumentate di oltre 10 volte rispetto al 2023. Tra le principali destinazioni di viaggio vi sono quelle che prevedono l'esenzione dal visto per i turisti cinesi, come Singapore, Thailandia e Malesia, oltre ad altre destinazioni popolari come il Giappone e la Corea del Sud.



In risposta la società lancia un'ampia gamma di offerte ad hoc. In Europa da parte di brand di lusso tra cui Cartier, Valentino, Harrods, Selfridges, El Corte Ingles e in Italia il Duomo di Milano e La Rinascente.



Nella Penisola, inoltre, la copertura di Alipay+ con URI Taxi - la più grande associazione di cooperative di taxi in Italia - continua a crescere su 10.000 veicoli presenti in 12 regioni italiane, tra cui le principali destinazioni turistiche come Milano, Roma e Firenze.