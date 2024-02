Singapore, tutti gli eventi per salutare l’Anno del Drago

17:28

Singapore dà il benvenuto all’Anno del Drago e lo fa con una serie di appuntamenti organizzati proprio per celebrare il Capodanno Lunare.

Un modo per coinvolgere cittadini e turisti nei festeggiamenti, così la città-stato si prepara al River Hong Bao, l’evento annuale che si terrà a Gardens by the Bay dall’8 al 17 febbraio, e alla Chingay Parade che con il suo tema 'Blossom' vuole rappresentare la crescita e la trasformazione sia dei singoli individui sia delle intere comunità.



Un altro aspetto fondamentale per questa occasione è il cibo, uno degli elementi che più caratterizza la cultura singaporiana. Tra i piatti da assaggiare vi è lo Yusheng, una ricetta a base di pesce crudo e verdure che viene servita come antipasto come augurio di buona fortuna per l’anno che verrà. G. G.