La Malesia apre alla programmazione del Visit Malaysia Year 2026

14:01

La Malesia mobilita il mondo trade in preparazione del Visit Malaysia Year 2026, l’anno speciale del turismo che prevede di ospitare nel Paese asiatico 35,6 milioni di visitatori per una spesa di circa 19 miliardi di euro.

“Già quest’anno il mercato italiano potrà crescere di un 15-20% rispetto al 2023 - spiega Zalina Binti Ahmad (nella foto), neo direttrice di Tourism Malaysia per l’Europa occidentale - dal momento che i dati fra gennaio e novembre scorsi hanno evidenziato una robusta ripresa, con circa 45mila arrivi. Al di là dell’apprezzata offerta balneare lungo tutto l’anno, vogliamo far conoscere meglio lo stile di vita delle nostre aree più tradizionali, puntando su eventi come il Rainforest World Music Festival nel Sarawak, o su suggestive minicrociere fluviali per la penisola Malacca, con esplorazioni gastronomiche, artigianali ed ecosostenibili”.



Grazie alla stretta collaborazione con 13 tour operator italiani e alla fitta rete di collegamenti aerei per tutto il Sud-est asiatico, i viaggi intermediati rappresentano la fetta preponderante del venduto, con pacchetti medi di 10-15 giorni, dal valore attorno 3mila 500 euro. Fra i focus 2024, l’offerta Malaysia Archeotourism & Geotourism, ma anche i nuovi pacchetti Perlis Ecotourism.

Alberto Caspani