Bali introduce una tassa d'ingresso per i viaggiatori stranieri

10:14

Da oggi chi si recherà a Bali dovrà pagare una tassa d’ingresso. Il provvedimento è stato fissato in 150mila rupie indonesiane, circa 9 euro, e servirà, come indica il governo locale, a preservare l’Isola.

L’intento, come si legge su La Repubblica, è quello di trovare una fonte finanziaria che aiuti a combattere i danni e gli effetti indesiderati del turismo di massa, in modo tale che i costi ricadano anche sui visitatori.

“Questo prelievo mira a proteggere la cultura e l’ambiente dell’isola – ha spiegato il governatore ad interim, Sang Made Mahendra Jaya -. La tassa dovrà essere pagata via web attraverso un apposito portale, Love Bali, e si applicherà ai turisti stranieri, sia che arrivino nell’isola da oltreconfine, sia che provengano da alte regioni indonesiane. I turisti indonesiani saranno esentati”.



A quanto pare, il pagamento della tassa sarà possibile anche in entrata, ma il Governo locale invita a portarsi avanti allo scopo di ridurre le probabili code in aeroporto. Quasi 4,8 milioni di ospiti hanno visitato l’isola nei primi 11 mesi del 2023, ma i risultati sono ancora inferiori ai numeri raggiunti in epoca pre pandemia.