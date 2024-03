Arabia Saudita: obiettivo 150 milioni di turisti nel 2030

09:21

L’Arabia Saudita si presenta all’ITB di Berlino festeggiando il traguardo di 100 milioni di turisti nel 2023. Con una delegazione di oltre 55 partner guidata da Ahmed Al-Khateeb, ministro del Turismo e presidente di Saudi Tourism Authority, il Paese sensibilizzerà il mercato europeo sulla propria offerta.

Il nuovo obiettivo a fronte dei traguardi già tagliati è di 150 milioni di arrivi entro il 2030.



“La partecipazione dell’Arabia Saudita a questa fiera riflette la nostra enorme crescita - commenta Al-Khateeb -. Questo traguardo non è solo un numero, ma una testimonianza del nostro impegno costante, della nostra capacità di ispirare investimenti e delle collaborazioni realizzate in tutto l'ecosistema turistico nazionale”.



La travel industry saudita, infatti, ha visto una piena ripresa dopo la pandemia, con un +56% degli arrivi internazionali nel 2023 rispetto al 2019.



“Il nostro scopo è quello di rafforzare la posizione dell’Arabia Saudita tra le prime 10 nazioni del G20 per il turismo - conclude Al-Khateeb -. Vogliamo che sia una prima scelta sia per i turisti sia per gli investitori, una potenza globale per il comparto”.



Gaia Guarino