Dal Monte Fuji alle geishe: il Giappone dichiara guerra ai turisti indisciplinati

11:32

Il Giappone corre ai ripari per limitare l’overtourism e imporre nuove regole ai turisti più indisciplinati. Entreranno in vigore il 1° luglio le norme che hanno l’obiettivo di limitare il numero di scalatori che si avventurano sul Monte Fuji e affollano i percorsi, abbandonando rifiuti lungo i sentieri e cadendo vittime di incidenti soprattutto per il loro abbigliamento inadeguato.

Il numero chiuso, che entrerà in vigore a luglio, imporrà il tetto massimo di 4mila persone al giorno che potranno salire sul sentiero Yoshida, quello più frequentato. E per accedervi si dovrà pagare una tassa di 2mila yen, l’equivalente di 12 euro. Gli escursionisti, come scrive repubblica.it, non potranno partire tra le 16 e le 2, un tentativo di fermare le cosiddette "scalate a proiettile”, cioè senza pause.



La tutela delle geishe

Il Giappone ha poi deciso di intervenire anche a tutela delle geishe e della loro antichissima cultura. Da aprile, infatti, il labirinto di vicoli di Gion, lo storico quartiere dell’antica capitale Kyoto, sarà isolato e l’accesso sarà consentito solo alle geishe, ai loro clienti e ai residenti. Un provvedimento reso necessario dall’aumento di turisti che toccano i kimono delle geishe, chiedono loro un selfie e mettono le mani sui delicati ornamenti delle loro acconciature.



Turisti fuori controllo

“Stanno crescendo i casi di turisti fuori controllo” scrive il South China Morning Post spiegando la decisione.

Negli ultimi sei mesi il numero di turisti in Giappone ha registrato una fortissima ripresa ed entro la fine dell’anno si dovrebbe superare il record di 31,88 milioni di visitatori che ci fu nel 2019. A Kyoto cartelli in tre lingue spiegano già da tempo che non è consentito fotografare le geishe senza permesso e che si rischia una multa fino a 10mila yen (61 euro). Tuttavia, la multa sembra non essere applicabile. Da qui la decisione del Consiglio comunale di rendere i piccoli vicoli secondari di Gion completamente off-limits ai turisti entro aprile.