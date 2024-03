New York City, riparte la campagna con Turisanda1924 e Neos

11:53

New York City Tourism + Conventions, in partnership con Turisanda1924 e Neos, prosegue nella campagna di promozione della destinazione in Italia.

Dopo il successo dello scorso anno, sono stati nuovamente attivati investimenti multicanale tra ‘out of home’, digital e social. La campagna, che proseguirà fino a metà marzo, promuove proposte di viaggio che spingano le prenotazioni in vista della primavera e dell’estate.



Quest’anno la campagna presenta un focus particolare sulla nuova connessione Palermo-New York. Oltre alle tre frequenze settimanali da Milano Malpensa, a partire dal 9 giugno Neos ripristinerà, dopo sette anni, la tratta che collega direttamente la Sicilia a New York. A supporto di questa novità, anche la proposta volo+hotel disponibile su Turisanda.it.



“New York City è più viva che mai e il turismo rappresenta uno dei principali motori dell’economia della città, con un impatto economico di 74 miliardi di dollari registrato lo scorso anno - ha affermato Fred Dixon, presidente e ceo di New York City Tourism + Conventions -. Nel 2023, la città ha accolto 481mila visitatori italiani e quest'anno puntiamo a riceverne 586mila. Con il ritorno della campagna di New York City in Italia, oltre al nostro nuovo prodotto destinazione che comprende hotel, attrazioni, ristoranti, spettacoli Broadway, arte e cultura, shopping, non vediamo l'ora di accogliere ancora più viaggiatori italiani questa primavera ed estate".



“Siamo felici di essere partner, per il secondo anno consecutivo, di una delle più importanti campagne pubblicitarie di New York City - aggiugne Paolo Guariento, chief product officer - specialties division –. Alpitour World muove da sempre grandi volumi su New York City. Quest’anno abbiamo inserito anche tante novità tra le proposte in destinazione combinate al soggiorno per far vivere ai nostri clienti delle esperienze uniche. Tra queste le partite di Nba con ingresso al Madison Square Garden due ore prima dell’inizio del game per incontrare i giocatori e assistere al riscaldamento delle squadre e le partite di Mlb con visita al leggendario Yankee Stadium per assistere ad un match dei New York Yankees. Oltre allo sport, molte le combinazioni di Art&Music con ingresso esclusivo al MoMA e al Blue Note".