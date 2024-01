Corsica Sardinia Ferries cerca personale: 500 posti per l’estate

08:00

Corsica Sardinia Ferries assume per l’estate. Sono 500 i posti di lavoro offerti dalla compagnia di navigazione a bordo delle sue navi.

L’azienda propone contratti di lavoro a tempo determinato, per lo più di durata da 70 a 90 giorni, oppure per un mese, con possibilità di proroga.



Le figure ricercate

I profili ricercati sono diversi, per le aree coperta, macchina, camera e cucina. Nello specifico, l’azienda è alla ricerca di: ufficiali e sottufficiali di macchina e di coperta; personale di cucina (chef de rang e barman); addetti alle cabine; addetti sala/bar/casse; receptionist e hostess.



Requisiti e come candidarsi

Requisiti per i candidati sono: essere in possesso del libretto di navigazione e dei corsi STCW.



Per il personale di sala/bar, la conoscenza della lingua francese e un diploma ad indirizzo alberghiero sono un valore aggiunto.



Per le posizioni receptionist e hostess è richiesta principalmente un’ottima conoscenza del francese.



Per proporsi, i candidati con libretto di navigazione possono inviare il cv sul sito della compagnia nella sezione ‘Lavora con noi’ oppure via e-mail a: risorseumane@corsicaferries.com e recruitment.corsica@esagenoa.com.



I candidati senza libretto di navigazione possono inviare il cv via e-mail a segreteria@primetn.it.