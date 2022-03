Sales account per SIA e SUN

09:00

Italian Exhibition Group S.p.A., sta cercando una risorsa da inserire con il ruolo di Sales Account all'interno della Divisione Tourism & Hospitality, all'interno del team che gestisce le manifestazioni SIA-SUN, dedicate al mondo dell'hotellerie e dell'outdoor.

Il/la candidato/a si occuperà di:

• Sviluppare e consolidare le relazioni con i clienti per garantirne la fidelizzazione, elaborando previsioni di vendita analitiche e monitorando costantemente i risultati;

• Attivare lo scouting continuo di nuovi clienti prospects in target, in Italia e all’estero;

• Gestire a 360° il customer journey;

• Osservare attentamente e in maniera metodica i competitors nazionali ed internazionali, i mercati e i nuovi trend per intercettare nuove opportunità di business e nuovi orientamenti progettuali;

• Mantenere le relazioni interfunzionali con le altre divisioni aziendali coinvolte nella gestione e svolgimento delle Manifestazioni.



Il profilo ideale ha un background economico, e un'esperienza di almeno 2/3 anni in ruoli affini. E' richiesta una pregressa esperienza nella vendita di servizi, preferibilmente nel settore turistico, eventi ed exhibitions, o nel settore Media. Si richiedono buone competenze nell'utilizzo del pacchetto Office e di strumenti informatici, preferibile la conoscenza di programmi CRM (salesforce). Si richiede disponibilità alle trasferte nazionali e internazionali.



Completano il profilo uno standing elevato, spiccate doti relazionali e comunicative, abilità nella gestione di trattative e negoziazioni commerciali, determinazione e tenacia orientamento al risultato autonomia e proattività, problem solving e sensibilità al cliente; si richiedono inoltre doti organizzative e flessibilità nella gestione del tempo, precisione, puntualità, spirito di collaborazione, capacità di lavorare in team.



Se interessati inviate il vostro cv a recruiting@iegexpo.it, inserendo in oggetto “Selezione Sales Account SIA-SUN”