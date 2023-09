Isole Canarie: la migliore destinazione europea anche in inverno

08:24

Otto isole situate nell'Oceano Atlantico dove scoprire una grande varietà di paesaggi e vivere una vasta gamma di esperienze per staccare la spina, staccare dalla routine e ritornare con nuova energia.

Le Isole Canarie sono una destinazione turistica perfetta tutto l'anno, grazie alla stabilità del loro clima, che trasforma queste isole in un rifugio climatico e nella migliore destinazione turistica invernale europea, anche a Natale, dove possiamo godere di spettacoli esotici come vedere Babbo Natale Claus che fa surf sulle sue spiagge.

Una rassegna delle isole più visitate

Conosciuta anche come “continente in miniatura”, Gran Canaria si distingue per i suoi forti contrasti. Nella stessa giornata potremo godere di meravigliose spiagge circondate da campi dunali e salire sulle vette ricoperte dalle pinete delle Canarie, il cui verde risalta sullo scuro substrato vulcanico. È un'oasi di pace, una destinazione che merita attenzione, dove potrete godervi la montagna, l'archeologia e una cucina variegata che delizieranno gli amanti dell'escursionismo e della natura.



Tenerife è l'isola dalle mille esperienze. Mille programmi possibili in qualsiasi periodo dell'anno grazie alla dolcezza del suo clima e all'enorme offerta di attività offerte dall'isola più grande delle Isole Canarie. Goditi una giornata in spiaggia, percorri alcuni dei sentieri che si addentrano in foreste rigogliose, scopri imponenti vulcani e paesaggi mozzafiato, quasi di un altro mondo, e imponenti anfratti e scogliere. Contempla un cielo infinito di stelle in buona compagnia o realizza il sogno di vedere balene e delfini nuotare liberamente.



A Fuerteventura ci aspettano chilometri di spiagge paradisiache di sabbia bianca o dorata e acque turchesi. Non devi andare lontano perché questa immagine da sogno diventi reale in qualsiasi giorno dell'anno. È la meta ideale per gli atleti delle discipline "wind and wave" che apprezzano le eccellenze di quest'isola delle Canarie per il surf, il windsurf e il kitesurf.



Lanzarote è sinonimo di vulcani, campi di lava, rocce dalle forme impossibili, terre nere e rossastre che contrastano con le tipiche case bianche, l'azzurro del mare e l'azzurro del cielo. Il suo paesaggio è completato da montagne austere dai dolci rilievi, bellissime spiagge di sabbia bianca e dorata, rigogliosi palmeti... e il silenzio, che fa anche parte dell'enigmatico paesaggio di Lanzarote. Quest'isola Riserva della Biosfera riunisce anche condizioni imbattibili, infrastrutture e servizi di qualità per gli appassionati e i professionisti di tutti i tipi di sport.



Voli diretti con ottimo servizio a bordo

Per raggiungere questo paradiso, Binter offre voli in Italia dagli aeroporti di Firenze e Venezia. Dal capoluogo toscano si vola il sabato con partenza alle 15:30, mentre da Venezia le partenze sono anche tutti i sabati alle 16:00.



Volare con Binter garantisce il godimento di un viaggio ad alte prestazioni. Il comfort del suo aereo Embraer E195-E2 - il jet a corridoio singolo più silenzioso, pulito ed efficiente della sua categoria - con una configurazione che consente più spazio tra le file e la comodità di non avere un posto centrale è uno dei suoi punti di forza. Ma sorprende anche l'alto livello dei servizi di bordo, ricchi di contenuti per tutti i passeggeri, che includono uno spuntino gourmet durante il viaggio e l'accesso a una piattaforma di intrattenimento di bordo, con contenuti esclusivi dalla stampa, musica, giochi, video, informazioni aziendali, destinazioni, rivista aziendale e mappa dei voli.



Uno dei maggiori vantaggi di questa compagnia aerea è che facilita, gratuitamente, il collegamento di questi voli con i voli interinsulari delle Isole Canarie in caso di voli in coincidenza, consentendo di raggiungere diverse isole dell'arcipelago delle Canarie per lo stesso prezzo.



Inoltre, se desideri visitare due isole diverse durante il tuo viaggio, puoi farlo utilizzando Discover, lo scalo di Binter, che, con soli 40 euro di supplemento, ti permette di effettuare uno scalo della durata massima di 7 giorni a Gran Canaria e abbinarlo ad un soggiorno nelle altre isole dell'Arcipelago dotate di aeroporto (Tenerife, El Hierro, La Palma, La Gomera, Fuerteventura e Lanzarote).