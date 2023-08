08:04

Google affina gli strumenti per la ricerca dei voli e presenta una sua nuova funzione che vuole essere di supporto ai viaggiatori. Si tratta del 'Cheapest time to book', ossia un indicatore destinato a suggerire il momento in cui le tariffe per prenotare il proprio volo sono più basse.

Gli utenti di Google Flights, infatti, in aggiunta alle statistiche già attualmente disponibili potranno accedere anche a previsioni elaborate su serie storiche di dati, al fine di trovare il prezzo migliore per le date e le destinazioni di proprio interesse.



La scelta di Big G

La decisione del colosso del web giunge dopo un'attenta analisi dei feedback dei consumatori che sempre più vogliono sapere quale sia lo spiraglio ideale per prenotare risparmiando. Come riporta travelweekly.com, si tratta di un servizio di valore, sebbene già proposto in modo simile da altri siti come Kayak - che a giugno ha introdotto il suo 'best time to travel tool' - Hopper e Skyscanner.



Gaia Guarino