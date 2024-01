Intelligenza artificiale: come aiuterà il turismo secondo il Wttc

15:00

“L’Intelligenza artificiale emerge come catalizzatore di cambiamenti positivi”. Così Julia Simpson, ceo del Wttc sull’Ai e sull’impatto che potrà avere sull’industria turistica mondiale. Il Wttc ha presentato a Fitur un rapporto sulla nuova tecnologia, riconoscendone di fatto il potenziale trasformativo nonché la crescente influenza che questa avrà sulla filiera.

Secondo il documento del Wttc, riportato su TravelMole, l’Ai potrà infatti svolgere un ruolo fondamentale nel fornire un’esperienza su misura ai viaggiatori, supportare gli operatori nella personalizzazione e nelle strategie di marketing, nonché fornire risposte immediate tramite sofisticati chatbot e prevedere i futuri modelli di domanda.



Potrà inoltre essere cruciale per promuovere la sostenibilità attraverso una gestione più efficiente delle risorse.



Il Wttc sottolinea però ancora un forte ritardo rispetto ad altri settori rivolti ai consumatori nell’adozione dell’Intelligenza artificiale da parte dell’industria dei viaggi.



Quanto all’impatto della tecnologia sull’occupazione, per il Wttc l’IA avrà sì un effetto dirompente, ma genererà a sua volta nuove opportunità professionali.