Misure urgenti, le richieste di Astoi

10:59

Astoi Confindustria Viaggi chiede che il Governo adotti immediatamente un piano per la gestione del rientro dei connazionali rimasti ancora bloccati nelle diverse destinazioni, anche per mezzo di voli speciali, in accordo con le compagnie aeree.

Astoi chiede inoltre la creazione di una rete diplomatica di coordinamento e di informazione verso i vari Paesi esteri, un tavolo di coordinamento permanente con la Farnesina e l’adozione di misure atte a gestire in modo concreto e tempestivo le conseguenze causate a turisti e a operatori italiani. Perché “Il sistema turismo richiede importanti interventi strutturali che gli consentano di sopravvivere” e i costi di questa crisi devono essere considerati nelle misure economiche straordinarie e urgenti che il Governo sta adottando in questi giorni.