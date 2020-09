Skitour sulle piste più belle del mondo, nasce Go Ski

12:35

Far vivere a sportivi esperti e principianti un’esperienza unica, nelle destinazioni montane più belle del mondo. È l’obiettivo di Go Ski, il nuovo tour operator dedicato agli amanti di questo sport che debutta all’interno del gruppo di tour operator Go World.

Le proposte sono pensate sia per sciatori che vogliono aggiungersi ad un gruppo con un maestro di sci che li accompagna (un maestro ogni 6 partecipanti), sia per coloro che preferiscono l’organizzazione di attività in loco con guide alpine esperte.



I viaggi a partenze fisse

Tra i viaggi con partenze fisse già i programmazione quelli a Cortina e a Livigno con due accompagnatori - Matteo e Nicolò Bugatti -, maestri di sci e di telemark con esperienze agonistiche nazionali da oltre 15 anni.



‘Cortina, la perla delle Dolomiti’ (8 giorni) partirà il 17 gennaio, mentre ‘Freeride a Cortina’, di 7 giorni, il 21 marzo.

'Freestyle a Livigno', invece, inizia il 18 aprile e dura 8 giorni.



Alla scoperta delle cime italiane e non solo

“Una programmazione unica per gli sciatori italiani – commenta Ludovico Scortichini, presidente di Go World -, che possono scoprire le cime italiane, europee e di tante altre destinazioni nel mondo con tutti i comfort di un viaggio organizzato. Ringrazio Matteo e Nicolò Bugatti, due agonisti e maestri di sci d’eccezione, che hanno contribuito alla creazione delle proposte, oltre che alla scelta delle piste e delle strutture e che saranno i nostri accompagnatori per tutte le partenze a date fisse proposte per l’inverno 2021”.



Tra le proposte a lungo raggio il ‘Canada Whistler Touring’, in partenza il 3 aprile, mentre chi desidera sciare anche durante i mesi estivi potrà scegliere ‘Ushuaia: sciare nella Terra del Fuoco’, con partenza il 1 luglio, oppure la Francia di Les Deux Alpes (partenza 13 agosto).