Princess, nessuna crociera da Australia e Nuova Zelanda fino a maggio

14:36

Princess Cruises non opererà crociere dall’Australia e dalla Nuova Zelanda fino alla prossima estate. La compagnia ha annunciato infatti la cancellazione di tutti gli itinerari in partenza dai due Paesi fino a maggio 2021.

Come forma di rimborso, si legge su Travel Mole, Princess consegnerà ai passeggeri un buono Future Cruise Credit equivalente al 100% della tariffa pagata più un bonus aggiuntivo non rimborsabile pari al 25% della tariffa.



In alternativa, sarà possibile richiedere entro il 30 novembre un rimborso completo compilando un modulo online sulla piattaforma della compagnia di crociere.



Per quanto riguarda le agenzie, Princess Cruises ha reso noto che saranno garantite le commissioni sulle prenotazioni pagate per intero.