Master Group: nuovi uffici a Roma e obiettivo puntato sull’incoming

Il tour operator Master Group procede sulla via della riorganizzazione e del potenziamento aziendale. A meno di un anno dalle prime avvisagie, il tour operator ha infatti annunciato ufficialmente l’apertura dei nuovi uffici a Roma.

“Siamo agli sgoccioli di una stagione difficile - commenta Lino Cangemi (nella foto), general manager dell’operatore -, ma nonostante le ovvie criticità per il segmento incoming abbiamo mantenuto fede a un progetto che ambiamo da diverso tempo e che rappresenta per l’azienda un importante tassello”.



L’operatore quindi, consapevole che i numeri importanti torneranno solo nel 2023, gioca d’anticipo e riorganizza la squadra.



“Con molta soddisfazione annunciamo questa novità che segna l’esito di un’operazione commerciale importante e che fa parte di un piano di sviluppo e di crescita messo a punto per i prossimi anni. Abbiamo dedicato risorse importanti alla gestione alberghiera che porta il marchio HR e abbiamo ottenuto buoni risultati, ma adesso è il momento di rimettere l’incoming in pole position e il prodotto Italia al posto che merita”.