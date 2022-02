Gioco Viaggi: al via le crociere di lusso su Le Commandant Charcot di Le Ponant

15:55

Arriva sul mercato la prima nave polare con tecnologia ice breaker ibrida, Le Commandant Charcot, della compagnia crocieristica Le Ponant, commercializzata in Italia da Gioco Viaggi. Inaugurata nel 2021, la nave è dotata di sole 123 cabine, molto spaziose e dagli interni raffinati, di cui 68 suite con balcone e vista esterna.

“Siamo al cospetto di una direzione completamente nuova per le crociere di lusso – si legge in una nota -: grazie alle capacità tecniche assolutamente performanti di questa imbarcazione straordinaria, è ora possibile raggiungere destinazioni inarrivabili nel cuore dei ghiacci, come il Polo Nord Geografico - 90°C di latitudine Nord - o le località più misteriose e per lo più inesplorate dell’emisfero australe: il Bellings-hausen Sea, ad esempio, situato al largo della parte occidentale della Penisola Antartica, l’Isola di Pietro I e la baia del Ross Sea”.



A bordo sono presenti due osservatori e laboratori scientifici d’eccellenza, dove vengono ospitati ricercatori specializzati in discipline come oceanografia, biologia marina e climatologia, per citarne alcune.