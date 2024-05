Effetto Olimpiadi: su Airbnb lo sport è protagonista

L’estate 2024 si annuncia all’insegna dello sport e del movimento. Con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 e di Euro 2024 è Parigi la città più ricercata in tutto il mondo su Airbnb, insieme ad altre città francesi sedi di gara come Lille, Versailles e Lione.

Le visualizzazioni degli annunci per il periodo dei Giochi sono state in media 11 volte superiori nelle città francesi ospitanti e nei loro dintorni rispetto all’anno scorso.

In Germania invece, con i Campionati europei di calcio che prenderanno il via in dieci sedi a giugno, tre delle città ospitanti - Dortmund, Monaco e Stoccarda - sono emerse come destinazioni di tendenza quest’estate per gli ospiti di tutto il mondo.

In Italia la voglia di mare si concretizza nell’interesse per le destinazioni balneari di Orbetello, Porto Rotondo e Bari, ma anche per quelle fuori dai soliti itinerari come Pittulongu e Siniscola.

Servizi all’aria aperta

Per quanto riguarda, poi, i servizi preferiti dalle famiglie italiane, sono aumentate del 30% le ricerche di piscine e barbecue. Secondo un recente sondaggio, più della metà degli ospiti italiani afferma che la possibilità di soggiornare con tutta la famiglia in un unico posto è un fattore decisivo per la prenotazione. E il 67% afferma che servizi come cucine, spazi per lavorare e giardini sono determinanti per decidere dove alloggiare. Tra le categorie più prenotate sulla piattaforma quest’estate ci sono Città popolari, Lago, Parchi nazionali, Sull’acqua e Spiaggia.