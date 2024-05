Evolution Travel, un portale per scoprire i tesori dell’Algeria

Evolution Travel svela i tesori dell’Algeria ai viaggiatori italiani. L’operatore scommette sulla destinazione nordafricana lanciando un portale web dedicato, dove è possibile apprendere curiosità e informazioni sul Paese, nonché visionare l’intera programmazione.

I contenuti sono stati curati da Youssef Aattal, consulente di viaggio di Evolution Travel. Lavorando per oltre un anno, ha organizzato itinerari, cercato fornitori e predisposto tutta l’offerta turistico-commerciale per viaggiare in Algeria. “Da tempo volevo completare la proposta turistica dell’Algeria – spiega Aattal –, un Paese in guerra fino al 2002, ma che adesso ormai è sicuro e negli ultimi anni si è preparato ad accogliere visitatori. Adesso è il momento giusto e il portale risponde perfettamente alle necessità dei viaggiatori che vogliono partire per questo Paese dal fascino straordinario”.

I pacchetti

Tra i variegati pacchetti proposti sul portale web, un viaggio di una settimana che include la partecipazione al Sebiba, il famoso festival tuareg che si svolge ogni anno a Djanet, una festa che risale a più di tremila anni fa; oppure il tour di 10 giorni nelle città romane con tappe nelle città fortificate del Mzab Valley ed esperienze nelle oasi sahariane; o il trekking con gli asini da soma sull’altopiano Patrimonio Unesco del Tassili N’ajjer, fra pitture rupestri, paesaggi splendidi e resti neolitici datati dal 4000 al 6000 a.C..

“L’Algeria è ideale per diverse tipologie di visitatori, anche le famiglie a cui piacciono i viaggi itineranti tra natura e cultura - precisa Aattal -. Coloro che sono stati in Giordania, Marocco, Islanda, trovano nell’Algeria una valida alternativa. I viaggi sono confortevoli, ci sono strutture 4 stelle di ottimo livello, ma per vivere l’Algeria bisogna spostarsi da un luogo all’altro e soprattutto, essendo una meta nuova per il turismo, bisogna programmare il viaggio con molto anticipo, dai 6 mesi ad un anno prima di partire”.