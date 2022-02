Explora Journeys, il brand lusso di Msc, presenta la prima stagione di viaggi

09:15

Arriva il debutto del marchio luxury di Msc Crociere. Explora Journeys presenta infatti la sua prima stagione, aprendo le prenotazioni per le partenze da maggio 2023.

Nell’offerta spicca la Inaugural Journeys Collection, ovvero viaggi inaugurali che toccheranno

il Mediterraneo, l’Europa settentrionale, il Regno Unito, l’Islanda e la Groenlandia, la costa est degli Stati Uniti e del Canada, i Caraibi, il Sudamerica e le Hawaii.



Ma i viaggi di Exlpora Journey proseguiranno con un totale di 40 traversate da 7 a 44 notti, con un Grand Journey che attraccherà in 132 porti per 40 Paesi e arriverà in due mete che non erano mai state toccate dalle crociere: Kastellorizo in Grecia e Saint-Pierre in Martinica.



"La nostra ambizione è corrispondere ai desideri dei viaggiatori di lusso di oggi e di domani facendo nostro il loro desiderio di esplorazioni improntate all’esclusività - spiega il ceo Michael Ungerer -. Explora Journeys sta plasmando una collezione di viaggi caratterizzati dal perfetto equilibrio tra destinazioni riconosciute a livello internazionale per la loro eccellenza e porti tranquilli lontano dalle folle; scelte, in entrambi i casi, che rispondono all’idea di garantire un nuovo ed originale punto di vista per ispirare e stimolare la curiosità sia dei nostri ospiti che della prossima generazione di esigenti viaggiatori di lusso”.