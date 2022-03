Celebrity Cruises: il Mediterraneo al centro delle crociere invernali 2023-2024

15:01

Celebrity Cruises ha presentato i programmi 2023-2024 nel Mediterraneo. Si tratta della prima stagione invernale nel Mediterraneo operata da Celebrity Infinity.

I punti salienti delle crociere, come riportato da Travelmole, includono la visita alle piramidi in Egitto, all'Acropoli di Atene e a Gerusalemme.

Celebrity Infinity darà il via alla stagione invernale con itinerari di 9 e 10 notti nella Penisola Iberica.

A rotazione tra le partenze da Barcellona e Lisbona, gli ospiti visiteranno fra le altre Palma di Maiorca e Siviglia. Da ottobre 2023 a gennaio 2024, Infinity partità da Barcellona alla volta di itinerari di 11 e 12 notti e tornerà in Marocco per la prima volta dal 2008.



Concludendo la stagione invernale, Infinity si porterà quindi in Grecia, dove in febbraio e marzo 2024 svilupperà itinerari di 10 e 11 notti fra Egitto, Grecia e Israele.

"Poter navigare nel Mediterraneo per tutto l'inverno aprirà nuove opportunità di vacanza ai nostri ospiti", ha affermato Lisa Lutoff-Perlo, presidente e ceo di Celebrity Cruises.