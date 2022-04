Costa Crociere, ripartiti oggi gli itinerari da Cagliari

14:22

Ripartono le crociere Costa da Cagliari. Con il primo scalo di Costa Firenze, parte la stagione 2022 della compagnia dalla città sarda. La nave della compagnia italiana dedicata al Rinascimento fiorentino è arrivata nel porto questa mattina, nell’ambito di un itinerario di una settimana nel Mediterraneo occidentale.

Nel corso del 2022, con la ripresa massiva delle operazioni, Costa Firenze farà tappa a Cagliari tutti i lunedì, dalle ore 7 alle 17, sino al 21 novembre 2022, per un totale di 33 scali, circa il 70% in più rispetto al 2021.



Tornerà inoltre per gli ospiti della nave la possibilità di visitare la città in libertà, sia con le escursioni organizzate dalla compagnia, sia in autonomia.