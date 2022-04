di Isabella Cattoni

14:39

La macchina turistica si è finalmente rimessa in moto, anche se l’andamento è ancora a macchia di leopardo. “Riallacciare i rapporti con tutti i nostri partner, dalle dmc agli hotel, ai fornitori in genere, è stato faticoso”. Gabriella Broggi (nella foto), responsabile programmazione di Cocktail, commenta un trend che sta comunque riportando i clienti in agenzia.

“I due anni di pandemia hanno generato una serie di problemi a catena, in quanto molti fornitori hanno ridotto l’offerta e al momento della ripartenza si sono trovati impreparati a gestire il volume di richieste crescente. Un esempio per tutti, quello delle auto a noleggio per il fly & drive, che attualmente scarseggiano soprattutto su alcune mete. Problema che inevitabilmente va a incidere sui prezzi, che stanno salendo”.



Secondo Broggi, in questo momento “Si lavora di più per seguire un numero inferiore di pratiche, che ancora si fatica a concretizzare in prenotazioni effettive. Da gennaio avevamo assistito a un buon incremento di preventivi e prenotazioni, ma la guerra ha inevitabilmente rallentato i flussi e il booking è fortemente influenzato dal last minute”.



Le destinazioni si stanno comunque muovendo in modo diverso e se Islanda, Portogallo e isole britanniche, Irlanda in particolare, stanno registrando una performance positiva, si avvertono maggiori difficoltà sulla Scandinavia. Da segnalare anche il riaffacciarsi della Turchia, “Una destinazione che potrebbe regalarci belle soddisfazioni”.

Cocktail riconferma poi anche la proposta relativa ai tour in Italia, “Che va ad affiancarsi e completa la nostra Europa”.