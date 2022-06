Amo il Mondo, exploit estivo: le destinazioni più richieste

14:25

Nord America, Maldive e Thailandia. È questo il podio delle destinazioni più vendute di Amo il Mondo, il tour operator tailor made di casa Uvet che, grazie alle progressive riaperture al turismo delle destinazioni in programmazione, sta registrando una crescita di fatturato mensile a doppia cifra già da molti mesi.

Anche la marginalità è salita grazie all’ottima performance dei viaggi di nozze, che ormai rappresentano il 40% del volume di affari di Amo il Mondo.



Oltre le aspettative

“Un risultato decisamente positivo, sopra le più rosee aspettative - commenta Beppe Pellegrino, direttore generale di Settemari e Amo il Mondo - frutto della fiducia che le agenzie stanno dando all'impegno di tutta la squadra Amo il Mondo che ha continuato a lavorare durante tutti questi mesi, per poter proporre oggi sia tutte le nostre destinazioni consolidate, con anche qualche novità come la Giordania”.



A incidere maggiormente sul fatturato globale, con il 35% di share, è il Nord America e, a Maldive e Thailandia - destinazione storica dell’operatore - seguono a ruota Dubai e il catalogo Australia e Oceano Pacifico, oggetto di una recente azione di co-marketing con lo Stato del Western Australia e Qantas. Particolarmente alta anche la richiesta sull’Indonesia.

“Ci stiamo apprestando a riaprire il Giappone - prosegue Pellegrino - e a proporre pacchetti speciali per Natale e Capodanno”.