Ota Viaggi lancia il catalogo neve in versione digitale

Dalla Valle d'Aosta al Veneto passando per Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige, fino all'Abruzzo: sono queste le Regioni coinvolte nel nuovo catalogo neve di Ota Viaggi, che comprende in totale 34 strutture.

Come riporta il tour operator in una nota, la pubblicazione è stata rilasciata unicamente in versione digitale, consultabile sul sito web di Ota, e "contiene tutte le indicazioni necessarie alle agenzie per rispondere alle più disparate richieste dei clienti".



Il catalogo è valido per la stagione 2022/'23 e comprende soluzioni adatte agli appassionati dei diversi sport invernali ma anche a chi vuole concedersi una vacanza all'insegna del relax.