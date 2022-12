Valtur: debutta ‘Vita da gatto’, la nuova campagna per spingere l’inverno 2023

15:02

Si chiama ‘Vita da gatto’ la nuova campagna di comunicazione di Valtur dedicata alla winter 2023. Partita il giorno di Natale, l’iniziativa pubblicitaria prende spunto dalla placida vita dei felini per raccontare la programmazione upscale dell’operatore e in particolare le proposte delle linee di prodotto ‘Italian Lifestyle Collection Escape’.

Realizzata dall’agenzia SuperHumands, la campagna andrà avanti fino al 7 gennaio 2023 si declina su diversi canali mediatici: tv nazionali, OOH (Out Of Home advertising ndr.) statico e dinamico, digital.



In tv, gli spot di 15 e 30 secondi saranno on air sui canali Mediaset (Canale 5, Italia Uno, Rete Quattro), del gruppo Cairo (La7, TV8 e Nove), di Discovery (Cielo Food Network, Real Time) e di Sky.



Milano, Genova, Roma, Napoli e Catania saranno, invece, le città maggiormente coinvolte dalle azioni Out of Home, al fine di mappare tutto il territorio nazionale sia parlando ai local sia a chi è di passaggio per le festività.



Articolato e composito il piano digital, che sarà declinato sulla rete Google, in Programmatic, tramite azioni di Social Amplification, Email Marketing e Social Media Adv.



Il messaggio

L’incisività del messaggio della nuova campagna risiede nel parallelismo tra la vita sempre libera, appagata, piena di coccole e gratificazioni di un gatto molto amato e le experiences dell’universo invernale Valtur.



Protagonisti i resort sull’Oceano Indiano Valtur Mauritius Long Beach e Valtur Zanzibar Emerald Resort & Spa e il nuovo Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort, struttura che vede il debutto della linea Italian Lifestyle Collection.



“Il 2022 è per il brand un anno pivotale - commenta in una nota commenta Sara Prontera, direttore marketing Gruppo Nicolaus Valtur -: abbiamo tracciato il nostro percorso anche in qualità di hospitality company, i numeri hanno recuperato forza, è nata la linea Italian Lifestyle Collection, abbiamo inaugurato un resort bellissimo e unico come il Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort e ci siamo riposizionati verso un orizzonte upscale. Lo volevamo raccontare e questa campagna raccoglie il senso di tutti passaggi chiave del 2022 e li mette insieme in una narrazione che volevamo fosse potente, ma anche piena di dolcezza, delicatezza e amore per il senso più alto del godersi la vita. Il momento storico - continua - è complesso e anche per questo abbiamo voluto un soggetto che coinvolgesse trasversalmente le persone puntando su elementi gentilmente forti come la cura, l’ironia e la spensieratezza. E che riuscissero a superare per differenza toni di ostentazione e clamore, stilemi un po’ triti di molta comunicazione contemporanea dedicata al prodotto upscale e al turismo. Per raccontare la nostra idea di vacanza abbiamo voluto mettere, ancora una volta, al centro l’ospite: le sensazioni che vive in una vacanza Valtur, e il modo in cui vogliamo farlo sentire”.