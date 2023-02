Club del Sole rinnova offerta e servizi: ecco i nuovi investimenti

11:23

Tempo di investimenti in casa Club del Sole. L’operatore delle vacanze ‘en plein air’, si appresta a operare nel 2023 un’importante intervento di rinnovamento dei servizi e dell’offerta.

“Abbiamo in cantiere diversi progetti - anticipa in una nota Angelo Cartelli, direttore generale di Club del Sole -, con l’obiettivo di potenziare offerta e servizi: dal completare la seconda fase dei lavori delle strutture a creare nuovi format a supporto del nostro modello di Villaggio potenziato. Un’azienda come la nostra non può e non vuole vivere di soli cantieri nei villaggi: ci sono importanti progetti in fase di realizzazione dedicati all’innovazione tecnologica, alla marketing automation e alla crescita manageriale del capitale umano”.



Novità di prodotto

Nel dettaglio, a livello di prodotto, saranno installate circa 200 nuove lodge di ultima generazione, spaziose e di design, realizzate con materiali riciclati e riciclabili.



Previsti cambiamenti anche nel food&beverage, con il rinnovamento delle aree ristorative e l’ampliamento e il redesign degli spazi, nonché con l’introduzione di nuovi format, progettati con la collaborazione dello chef stellato Fabio Groppi, dal 2023 alla direzione del Comparto Food & Beverage.



Sul fronte dei servizi è previsto, inoltre, l’ampliamento delle aree ricreative e dei parchi piscin.



Sarà esteso a tutte le strutture del Gruppo il protocollo di ospitalità Family Dog Friendly; e potenziato il progetto Bike Experience.



Tre nuovi campi da Padel saranno poi aperti al Romagna Family Village e al Rimini Family Camping Village.



Novità anche per Workin’ Glamp, il progetto con cui nel 2022 Club del Sole si è aperto al mercato business: nel 2023 si potranno perciò combinare lavoro e vacanza anche a Desenzano Lake Village sul Lago di Garda; al Ribusieri Country House e Viareggio Family Camping Village, in Toscana; al Sole Family Camping Village, in Emilia Romagna; e al Risacca Family Camping Village, nelle Marche.



Tecnologia

Ma gli investimenti riguarderanno anche tecnologia e digitalizzazione: dal potenziamento del sistema della monetica, con la possibilità di effettuare pagamenti cashless durante il soggiorno; e all’affinamento della App My Club del Sole con l’introduzione della possibilità, per i clienti, di acquistare esperienze nel territorio direttamente sul proprio smartphone, in un clic.



Il Club del Sole sarà supportato, inoltre, da un importante partner tecnologico per rivoluzionare il proprio ecosistema digitale ed essere sempre più vicino agli ospiti durante tutta la customer journey. L’approccio, sempre più data-driven, contemplerà sia l’analisi dei dati di utilizzo dei touchpoint digitali che quello dei sistemi di Intelligenza Artificiale.