Cani, KKM: “Ecco perché il Metaverso rivoluzionerà il turismo organizzato”

di Alessia Noto

13:58

Un ulteriore canale per promuovere il prodotto e curare le community in tutte le fasi della customer journey. Il Metaverso, o per slegarci dal brand lanciato da Zuckerberg, il web 3.0 può aprire nuove opportunità alle imprese del turismo organizzato. Ne è convinto Andrea Cani, fondatore di KKM Group, che nel corso dell’edizione 2022 di TTG Travel Experience ha lanciato, in collaborazione con lo sviluppatore Oliverso, la Città del Turismo.

Esperimento fino a oggi unico nel suo genere nel travel italiano, il mondo virtuale targato KKM nasce “dall’idea di poterci posizionare per primi nel Metaverso e conta attualmente circa 450mila iscritti, lo stesso numero di Meta”.



Una nuova opportunità

Secondo Cani, “il Metaverso rivoluzionerà il modo di proporsi delle aziende. Si potrà fare turismo, ma questo non significherà vendere viaggi, bensì promuovere i territori”.



Le aziende del turismo (tour operator, agenzie e hotel) e le destinazioni potranno trasferire parte delle loro attività nel mondo virtuale e usare gli ambienti creati nel web 3.0 come vetrina della propria offerta.



I vantaggi

Un’evoluzione che, ha aggiunto Cani intervenendo alla Bit al dibattito 'Territori e Metaverso', porterà con sé diversi vantaggi per le imprese. Il primo è relativo alla facilità di utilizzo da parte degli utenti, poiché “non ha bisogno di apprendimento”.



Altro vantaggio è quello di poter mettere in relazione domanda e offerta e aiutare le aziende a “curare le community in modo nuovo prima, durante e dopo il viaggio”, attraverso i contenuti virtuali.



Infine, se usato come estensione dell’attività svolta nel mondo reale, può aiutare ad agganciare nuovi target. Nel caso KKM ciò si traduce nell’avvicinamento delle fasce più giovani alla distribuzione. “Da tempo siamo in cerca di strumenti che possano portare i Millennials in agenzia, perché purtroppo la platea dei consumatori sta invecchiando con noi operatori”.