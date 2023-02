Msc Euribia e l'impegno green: il battesimo a Copenaghen

12:08

Si terrà a Copenaghen l’8 giugno la Cerimonia di Battesimo di Msc Euribia, la nuova ammiraglia di Msc Crociere che ha richiesto un investimento di circa un miliardo di euro.

Sarà la 22esima unità del gruppo e la seconda nave Msc a essere alimentata a Gnl e sarà inoltre dotata di tecnologie ambientali all'avanguardia, tra cui il sistema avanzato di trattamento delle acque reflue di bordo "Baltic Standard", la gestione dei rifiuti, le misure di efficienza energetica e la connettività con la rete elettrica di terra per consentire l'azzeramento delle emissioni della nave.



Sul suo scafo un affresco progettato dal graphic artist tedesco Alex Flaemig, che rappresenta l'impegno di Msc Crociere nel proteggere e preservare l'ambiente marino.

Msc Euribia trascorrerà la stagione inaugurale in Nord Europa dove, a partire dal 10 giugno, effettuerà crociere di 7 notti da Kiel, in Germania, e Copenaghen, in Danimarca, verso i fiordi norvegesi, tra cui Geiranger, Ålesund e Flaam.