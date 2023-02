08:03

Una flotta più ampia e la Penisola in primo piano. Questi i piani dl Msc Crociere per il 2023 e il 2024: la compagnia si prepara ad accogliere tra pochi mesi la nuova Msc Euribia e, annunciando i progetti per il futuro, sottolinea l'importanza dell’Italia.

“I risultati registrati alla fine del 2022 e in questo inizio del 2023 ci fanno guardare al futuro prossimo con grande ottimismo” ha commentato Leonardo Massa (nella foto), managing director di Msc Crociere, ieri durante la conferenza stampa alla Bit di Milano. “Stiamo notando un ritorno dell’advance booking, il che significa possibilità di una maggiore marginalità non soltanto per la nostra azienda ma anche per le adv”.



Gli impegni della compagnia

Msc raccoglie dunque i frutti dei propri investimenti, che, come ha sottolineato lo stesso Massa, negli ultimi 12 mesi hanno rappresentato il 50% degli impegni economici dell’industria crocieristica globale.



Inoltre, la compagnia continua a credere nel valore delle adv e dei maggiori network, promuovendo iniziative volte a far conoscere il prodotto come visite nave, fam trip e roadshow. “A oggi lavoriamo con 7.200 adv su tutto il mercato - ha concluso Fabio Candiani, direttore vendite di MSc -. Sebbene il prezzo medio delle nostre crociere aumenti, rimane pur sempre accessibile per il nostro pubblico consentendo però agli agenti di generare commissioni più alte”.

Gaia Guarino