Massa, Msc Crociere: “Obiettivo zero emissioni entro il 2050”

11:57

Msc Crociere accelera sugli investimenti nella sostenibilità e punta a raggiungere il traguardo delle zero emissioni entro il 2050. A raccontare il percorso della compagnia crocieristica verso la carbon neutrality è stato il managing director per l'Italia Leonardo Massa nel corso di un incontro virtuale con la stampa.



“La sostenibilità non è l’argomento di vendita che deciderà le sorti del 2023, ma nel tempo - ha sostenuto - diventerà un grande driver di vendita e aziende non sostenibili non potranno rimanere sul mercato”. Per Msc l’innovazione più importante in questo campo riguarda il varo, lo scorso novembre, della prima nave a gas liquefatto, la Msc World Europa, che sarà seguito dall’arrivo, a maggio, della Msc Euribia, la seconda nave a utilizzare questa tecnologia.

Il manager ha però spiegato che è un impegno a tutto campo quello portato avanti dalla compagnia: “Abbiamo sistemi sempre più sofisticati per l’ottimizzazione dei consumi energetici a bordo, trattamenti avanzati per la gestione delle acque reflue e una flotta quasi interamente abilitata a funzionare elettricamente nei porti attrezzati”. E poi l’isola privata Ocean Cay, “un sito industriale, che oggi - ha ricordato Massa - è una riserva marina protetta, dove la barriera corallina sta riprendendo vita”.



Ma a quanto ammontano gli investimenti finalizzati alla transizione? “Tra novembre e maggio investiamo in nuove navi poco meno di 3 miliardi di euro e circa il 20% di questi numeri sono legati alla sostenibilità”.