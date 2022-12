Msc Crociere e la scommessa New York a partire dal prossimo anno

di Gaia Guarino

11:55

Msc Crociere non smette di investire, non soltanto in nuove navi (a oggi 21, 23 nel corso del prossimo anno) ma anche negli itinerari. Dopo aver introdotto il Mar Rosso con l’Arabia Saudita e il Nord Europa d’inverno, arriva l’annuncio delle crociere che da aprile 2023 salperanno da New York.

“Abbiamo già delle prenotazioni per il Capodanno 2024 da parte di italiani che vogliono imbarcarsi dalla Grande Mela - commenta Leonardo Massa, managing director della compagnia -. Continuiamo a immettere nuovi prodotti e nuove destinazioni, come per esempio il giro del mondo del 2024 con il quale risaliremo addirittura il Rio delle Amazzoni”.



Si riprende dunque a parlare di lungo raggio, un prodotto che era mancato a causa della pandemia e che adesso torna ad affiancare il corto e il medio raggio. Tre pilastri che, come spiega il direttore commerciale di Msc, Luca Valentini, rappresentano qualunque forma di turismo ‘pacchettizzato’ e che costituiscono il dna di Msc.