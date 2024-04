Gli Stati Uniti secondo Volonline, le nuove idee

Volonline investe sul prodotto Stati Uniti portando a quasi 600 le proposte per questo Paese, unitamente a Canada e Caraibi. La programmazione, che ha coinvolto uno staff di 12 persone nei tre uffici di Milano, Roma e Napoli, include nuovi itinerari con partenza garantita, proposte di fly and drive ed escursioni, tenendo conto del fatto che le destinazioni più richieste sono sempre New York (nel 2023 l’operatore ha registrato 6.800 passeggeri), sia come soggiorno sia in abbinata con i Caraibi o altre città nor americane come Toronto 700 e Boston). Richieste in aumento anche per il giro dei grandi parchi, la California combinata con i parchi dell’Ovest o con le isole dell’Oceano Pacifico e la Florida con Orlando e Miami abbinata ai Caraibi.

Trend incoraggiante

“Nel 2022 - spiega Alessandra Pisoni, product manager Stati Uniti - c’è stato un vero e proprio boom, confermato peraltro nel 2023, e quest’anno il trend è molto simile, nonostante l’incremento dei prezzi non riguardi soltanto i voli ma anche i servizi”.

Al di fuori dei luoghi comuni

Per gli Usa Volonline propone tour di gruppo a data fissa e con partenza garantita e, tra le proposte, spiccano quelle al di fuori dei classici itinerari “come il tour ‘Storia, musica e tradizioni degli Stati Uniti del Sud’, in Louisiana con navigazione sul Mississippi e visita delle principali località icone della musica - continua Pisoni - ; oppure ‘Le Sacre terre dei nativi: Idaho e Montana’. In programmazione abbiamo inserito anche dei tour che si svolgono nell’area delle Montagne Rocciose, oltre a itinerari tra il Nord e il Sud Dakota, nel New England e nel Vermont con proposte durante il suggestivo periodo del foliage. Un altro viaggio decisamente insolito è ‘Oltre le Outer Banks’, alla scoperta delle isole barriera al largo della costa della Carolina del Nord e della Virginia sudorientale, tra spiagge e cittadine coloniali”.

Sempre molto richiesta la formula fly&drive, che consente libertà negli spostamenti ma anche il vantaggio di prenotazione hotel, servizi e assistenza.