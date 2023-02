Seabourn Pursuit, la nave anticipa il debutto con il Mediterraneo

19:30

Seabourn Pursuit anticipa l’entrata in servizio ed inizia nel mese di agosto un breve ciclo di crociere nel Mediterraneo, seguite da una traversata transatlantica, e una crociera ai Caraibi.

Sarà dunque possibile navigare sulla nuova nave Expedition, Seabourn Pursuit, prima che intraprenda i suoi viaggi in Antartide.



Trascorrere una vacanza su una nave da 132 suite è un’esperienza eccezionale indipendentemente dalla destinazione. Gli ospiti di Seabourn Pursuit saranno accolti da un'atmosfera speciale e intima di yacht di lusso, con champagne, open bar e un servizio 5 stelle.



“È un’occasione unica per sperimentare una nave Expedition che si trova eccezionalmente nelle nostre acque e che effettuerà 5 crociere in Mediterraneo da Malta, Civitavecchia, Barcellona e Monaco, in partenza il 12, 20, 27 agosto e il 3 settembre 2023” spiega Gioco Viaggi, agente di vendita per l’Italia di Seabourn.