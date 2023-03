Costa compie 75 anni e lancia 75 crociere ‘speciali’

12:01

Il 31 marzo 2023 Costa Crociere celebra il suo 75° anniversario. In quel giorno, 75 anni fa, nel 1948, partiva da Genova diretta a Buenos Aires, con 768 passeggeri a bordo, la Anna C, la prima nave passeggeri della flotta.

Per festeggiare l’anniversario, Costa Crociere ha pensato a un’iniziativa unica: 75 crociere a prezzo speciale, disponibili da oggi sino all’11 aprile, per partire nel corso dell’anno, dalla prima primavera all’autunno, alla scoperta di destinazioni nel Mediterraneo e in Nord Europa.



Le proposte

Le esperienze che si possono vivere con queste 75 crociere sono uniche. Ad esempio, si può scegliere un viaggio nel Mediterraneo occidentale, entrando nel mondo di Gaudí a Barcellona, immergendosi nell’atmosfera delle grotte sotterranee di Can Marça, a Ibiza, e visitando l’unica cattedrale gotica al mondo in riva al mare, a Palma di Maiorca. Oppure scoprire i miti, la storia e i paesaggi del Mediterraneo orientale, raggiungendo Mykonos e la sua ‘’Piccola Venezia’’. Se invece si preferiscono i paesaggi del Nord Europa, si può esplorare in bicicletta con una guida locale, ammirare i colori del fiordo di Hellesylt e le sue cascate, gustare le prelibatezze locali di Geiranger.



Per godersi queste destinazioni Costa ha pensato a una proposta di escursioni rinnovata, con esperte guide locali che portano alla scoperta delle atmosfere e delle tradizioni più caratteristiche. Inoltre, l’esplorazione delle destinazioni comincia già a bordo, con i piatti a firma di tre grandi chef: Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León.



In dettaglio, Costa Smeralda, Costa Toscana e Costa Diadema proporranno crociere di una settimana nel Mediterraneo occidentale, alla scoperta delle più belle destinazioni di Italia, Francia e Spagna.

Nel Mediterraneo orientale, Costa Deliziosa andrà alla scoperta di Marghera/Venezia, Katakolon/Olimpia, Mykonos, Santorini e Bari, mentre durante l’estate Costa Pacifica visiterà Taranto, Catania, Malta, Mykonos e Santorini. Entrambi gli itinerari sono di una settimana. Sempre in estate, Costa Fortuna proporrà un itinerario di due settimane mai visto prima, tra le isole greche e le isole Baleari.



Da maggio a settembre saranno disponibili anche le crociere in Nord Europa. Costa Fascinosa proporrà itinerari di 12 giorni verso Capo Nord, o di 9 giorni nelle più belle città del Baltico; Costa Favolosa visiterà l’Islanda, le isole Lofoten, la Groenlandia, oppure Gran Bretagna e Irlanda; Costa Firenze proporrà crociere di una settimana nei fiordi norvegesi.