Costa Crociere, Costa Serena torna in servizio in Asia

15:12

Torna in servizio in Asia Costa Serena. La nave di Costa Crociere riprenderà servizio da giugno a settembre 2023, operando un programma di crociere ‘charter’, realizzato in collaborazione con partner locali asiatici.



La firma degli accordi commerciali è avvenuta a Dubai, a bordo di Costa Toscana, alla presenza di Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere, Roberto Alberti, svp & chief commercial officer di Costa Crociere, e dei rappresentanti dei dieci partner locali.



“La ripartenza di Costa Serena, in anticipo rispetto a quanto avevamo annunciato in precedenza, è una ulteriore conferma del crescente apprezzamento delle crociere Costa in tutti i mercati del mondo dove operiamo - commenta in una nota Zanetti, direttore generale di Costa Crociere -. In particolare, queste nuove crociere sono un segnale importante per la ripresa del settore in Asia, frutto della nostra storica presenza e del nostro consolidato rapporto con i partner locali, oltre che della recente riapertura alle crociere di alcuni paesi dell’area”.



L'offerta

Costa Serena offrirà complessivamente 30 itinerari: 6 a giugno, dedicate al mercato della Corea del Sud; e 24 da luglio a settembre per il mercato di Taiwan.



Gli itinerari, dai 4 ai 7 giorni, toccheranno alcune delle località più belle dell’estremo Oriente, in particolare del Giappone, come Sasebo, Kagoshima, Otaru, Hakodate, Naha, Miyakojima, Ishigaki.

Le partenze sono previste dai porti di Busan, Sokcho e Pohang in Corea del Sud, e di Keelung, a Taiwan.