La Puglia investe nell’ecosistema digitale, le ultime mosse

Continuano gli investimenti della Regione Puglia nell’ecosistema digitale. A partire da oggi il marchio #weareinPUGLIA è stato registrato a livello europeo e sempre da oggi è operativa l’app weareinPUGLIA, che integra gli strumenti digitali della Regione per il turismo e la cultura mettendo a disposizione degli utenti contenuti digitali utili ai turisti per pianificare il proprio viaggio e vivere l’identità pugliese.

La condivisione dei dati

Sulla data platform disponibile al link osservatorio.dms.puglia.it, inoltre, cittadini e operatori potranno consultare i dati relativi all’anno precedente. Grazie all’azione dell’Assessorato regionale al Turismo l’obiettivo è di rendere condivisi anche i dati dell’anno in corso andando verso l’informazione in real time sui flussi turistici.

I Comuni più popolari sul web

A sancire la collaborazione già in atto con i Comuni è stato firmato un ‘Patto di comunità digitale weareinPUGLIA’, in una giornata di formazione con l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione. Nell’app, oltre che in opendata, saranno dunque disponibili più di 1500 luoghi e località da visitare, un archivio multimediale di circa 50mila file, un Palinsesto Unico Eventi che animerà la regione nei prossimi mesi e idee di viaggio, integrati da un glossario pugliese, i luoghi del cinema, prodotti tipici e artigianali, un nuovo filo narrativo che ispira il viaggiatore su viaggiareinpuglia.it, grazie alla collaborazione con i Comuni, con le Proloco, con i Poli Biblio-museali e le partecipate regionali.

Intanto secondo secondo The Data Appeal Company - Gruppo Almawave i 5 Comuni più popolari sul web sono Alberobello, Bari, Lecce, Polignano a mare e San Giovanni Rotondo.