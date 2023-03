Silversea: charter privati verso Artico e Groenlandia per le crociere polari

09:26

Silversea Cruises porta i clienti in Artico e Groenlandia con voli charter privati per 28 crociere nell’area.

Gli ospiti che scelgono di navigare su alcune delle rotte polari operate da Silver Endeavour, Silver Wind e Silver Cloud nel 2023 e nel 2024 avranno a disposizione collegamenti executive privati da Londra, New York, Montreal e Oslo verso destinazioni come Longyearbyen, Kangerlussuaq e Pond Inlet.



"Sulla base della nostra offerta di spedizioni all inclusive, siamo lieti di introdurre nuovi voli charter privati per l'Artico e la Groenlandia per migliorare la fluidità dei viaggi dei nostri ospiti", ha affermato Massimo Brancaleoni, vice senior president delle vendite di Silversea.



Il servizio è relativo alle offerte door-to-door e presenta voli di alto livello con offerta culinaria elevata e intrattenimento a bordo su misura.