Guiness Travel: si riparte con il prezzo garantito

Numero limitato di partecipanti, partenze a date garantite e tanto prodotto in allotment: la ripartenza in casa Guiness Travel si basa su alcuni pilastri riconfermati dallo staff dell’operatore. “In una fase in cui la ripresa dei viaggi a medio e lungo raggio è fortissima, la problematica maggiore è quella relativa alla disponibilità di posti – conferma il sales manager Maurizio Gaggianesi -. In questo senso Guiness garantisce un’offerta di voli e hotel a prezzo bloccato”.

E per ovviare al problema dei prezzi impazziti, Guiness ha deciso di concentrarsi sul prodotto in allotment, garantendo quote fisse da subito e accollandosi il rischio di impresa connesso a eventuali successivi rincari. “Chi prenota deve avere la certezza sia del prezzo, sia della qualità dei servizi offerti. Da qui la creazione di piccoli gruppi con partenza garantita verso tutte le mete che trattiamo. In primo piano al momento aree che ci stanno dando grandi soddisfazioni, come Giordania, Egitto, India, ma anche Europa”.



Fra le novità anche la brochure dedicata ai viaggi di nozze, che contempla circuiti esclusivi con accompagnatore fa realizzarsi in piccoli gruppi.



Nella foto, una parte dello staff dell'operatore.



Isabella Cattoni