Guiness Travel, una campagna per rilanciare le partenze da Roma

Guiness Travel scende in pista con una campagna pubblicitaria d’impatto all’interno delle stazioni della metropolitana di Roma. ‘Viaggi esclusivi con accompagnatore. Da Roma verso 100 paesi del mondo’ è il claim della campagna, una comunicazione volta a sottolineare la centralità dell’aeroporto di Roma Fiumicino.

L’aeroporto Leonardo da Vinci è infatti l’hub di riferimento dei viaggi Guiness, con un’ampia possibilità di combinazioni e avvicinamenti da tutta Italia. Inoltre, da quest’anno i passeggeri di Roma e del Lazio potranno usufruire di un servizio esclusivo di transfer privato, grazie al quale raggiungere lo scalo romano da tutto il territorio regionale, ad un prezzo fisso e molto competitivo.



Guiness non segue il trend del momento del prezzo dinamico. “Non è una questione di trend del momento, ma di modelli di business, tutti validi purché proposti al giusto target di clienti - spiega Michele Mosca, product manager -. Guiness realizza da 34 anni viaggi per ‘viaggiatori non vacanzieri’, che apprezzano e premiano chiarezza e qualità di contenuti e tariffe. Non avrebbe alcun senso operare diversamente”.



Fra le altre proposte, partendo dal continente americano, l’Argentina è sempre più vicina con i voli diretti Aerolineas Argentinas e collegamenti da tutta Italia con ItaAirways.

Madrid, la porta di accesso del Centro e Sud America e raggiungibile con Iberia, diventa il viatico per destinazioni come Cuba, Messico, Guatemala, Ecuador, Perù ed Uruguay.

Con Tap ed Ita Airways si approda in Brasile e in Portogallo, mentre sugli States si può volare con Air France via Parigi.



Ita Airways e Royal Jordanian permettono di scegliere tra il poker di viaggi Guiness in Giordania, mentre l’ aeroporto di Istanbul mette in connessione con la Turchia di Guiness, con 5 tour Prestige e servizi 5 stelle. Inoltre dal grande scalo turco si vola verso Sudafrica, Iran, Emirati, Oman, Azerbaigian, Georgia, Uzbekistan, Kazakistan, Vietnam, Thailandia, Malesia, Indonesia, Cina.

Le destinazioni all’altro capo dal mondo diventano meno distanti con Emirates ed Ita Airways, per raggiungere Dubai, Nepal, Bali, Giappone, Australia e Nuova Zelanda.



Ancora con Ita Airways ed Etihad Airways è possibile viaggiare in India, Sri Lanka, Thailandia, Malesia, Filippine, Giappone. Con Ita Airways e Korean Air si può vivere la comodità di voli diretti a Seoul, per godere del Gran Tour Corea.