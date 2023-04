A&K e le crociere di spedizione: nel 2024 il debutto al Polo Nord

08:47

È prevista dal 10 al 27 luglio 2024 la prima crociera di spedizione al Polo Nord di Abercrombie & Kent. Per il viaggio il player ha noleggiato in esclusiva la rompighiaccio di Ponant, Le Commandant Charcot. La crociera sarà guidata dal team di spedizione di A&K.

"Siamo continuamente alla ricerca di nuove rotte e destinazioni che offrano il brivido della scoperta che i nostri ospiti stanno cercando - dice a TTG Media Stefanie Schmudde, vice president product development and operations, segnalando l’impennata della domanda per le crociere di spedizione -. Nel 2023 ci siamo espansi in tutti i continenti e per il 2024 abbiamo deciso di aggiungere il Polo Nord al nostro portfolio. Abbiamo preso quella che non molto tempo fa era una spedizione lunga e ardua e l'abbiamo trasformata in un’avventura di lusso".



Il viaggio ripercorrerà le orme di esploratori artici come Frederick Cook e Roald Amundsen, con pernottamenti al Polo Nord geografico. Incluse nel pacchetto anche lezioni condotte da esperti, la partecipazione a progetti di ricerca scientifica, sessioni nel laboratorio della nave e osservazione delle stelle. Per questa spedizione nelle regioni polari la capacità della nave sarà limitata all'80%, il che significa che potrà ospitare solo 199 passeggeri.



Il costo? Non proprio alla portata di tutti, visto che parte da 42.760 sterline a persona per 17 notti, voli esclusi.