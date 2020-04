Qatar Airways, da maggio nuovi voli da Roma

15:01

Mentre continua a offrire supporto per il rimpatrio degli italiani bloccati all’estero, Qatar Airways annuncia l’introduzione di nuovi voli dall’aeroporto di Fiumicino. A partire da maggio il vettore, che attualmente garantisce 4 collegamenti a settimana dallo scalo romano, opererà ulteriori rotte verso le destinazioni attualmente raggiungibili del network.

In questo periodo, Qatar Airways continua a operare circa 60 voli di linea al giorno verso 40 destinazioni e sta lavorando a stretto contatto con le ambasciate di tutto il mondo per organizzare charter per il rimpatrio dei cittadini bloccati.



Nelle ultime settimane, ha riportato a casa più di un milione di persone oltre ad aver trasportato più di 70.000 tonnellate di attrezzature mediche e aiuti umanitari.