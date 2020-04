Qatar Airways a Fiumicino: solo voli inbound per i rimpatri

11:40

Qatar Airways ha deciso di riadattare l’operativo da Roma Fiumicino per favorire il rimpatrio dei cittadini italiani bloccati all’estero dall’emergenza coronavirus, che ha costretto molti Paesi a chiudere i confini.

Da domani 3 aprile fino al 30 del mese il vettore opererà solo voli inbound in arrivo dall’estero – via Doha – con destinazione finale Roma Fiumicino. I collegamenti saranno quattro la settimana, proprio per favorire il rientro del maggior numero di persone possibile. Inoltre la compagnia manterrà anche i voli cargo, incluso il trasporto di dispositivi sanitari e forniture mediche.