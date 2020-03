Qatar Airways prolunga la durata di appartenenza al Privilege Club

15:28

Qatar Airways ha esteso lo status di livello di appartenenza al suo Privilege Club per 12 mesi su tutte le adesioni che scadranno entro il 31 gennaio 2021. I membri possono mantenere i loro attuali vantaggi di livello, come gli upgrade, lo shop & pay con le Qmiles, il bagaglio extra, l'accesso alle lounge per un anno.

Inoltre, i membri Gold e Platinum possono fruire dei loro Qcredits più a lungo, in quanto rimarranno validi per due anni, a condizione che il livello venga mantenuto. I Qcredits per i livelli Gold e Platinum possono essere spesi per upgrade, bagaglio extra e accesso alle lounge. Il Privilege Club ha anche reso rimborsabili i Qcredits.



Il coo della compagnia, Simon Talling-Smith, ha spiegato: "Qatar Airways, è consapevole che le persone in viaggio in questo momento sono quelle che stanno cercando di tornare a casa dalle loro famiglie e che la maggior parte dei viaggi d'affari e di piacere sono rinviati o cancellati. Con l'aumento delle restrizioni di viaggio, vogliamo rassicurare i membri del Privilege Club che non perderanno lo status che hanno guadagnato. Poiché tali restrizioni sono al di fuori del nostro controllo come compagnia aerea, stiamo premiando la fedeltà che i nostri soci ci hanno dimostrato, offrendo l’estensione della loro iscrizione di livello e i benefici derivanti per 12 mesi".



Qatar Airways ha recentemente lanciato una nuova policy commerciale per consentire a tutti i passeggeri massima flessibilità per modificare i piani di viaggio fino a tre giorni prima della partenza per i voli prenotati fino al 30 settembre 2020. Questa flessibilità consente ai passeggeri di modificare gratuitamente le date della prenotazione o scambiando il biglietto con un voucher di viaggio valido per un anno. Il voucher di viaggio sarà pari al valore del biglietto non utilizzato - più un ulteriore 10%, escluse le imposte di legge. Questa politica include i voli premio.