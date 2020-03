Qatar Airways chiede il sostegno degli aiuti di Stato

12:01

Akbar al-Baker, ceo di Qatar Airways, avrebbe chiesto un sostegno economico al suo governo, in quanto starebbe esaurendo le risorse disponibili per continuare a volare.

Pubblicità

Secondo quanto riportato da Preferente, la compagnia è fra le poche a non aver sospeso i suoi voli e vorrebbe operare 1.800 collegamenti nelle prossime due settimane. Al-Baker afferma di aver ricevuto "Richieste da molti paesi per non smettere di volare" e quindi continuerebbe a fornire un servizio fondamentale sebbene in molti casi senza passeggeri sufficienti per finanziare i costi.



Il ceo ha detto che vuole continuare a volare favorire il rientro dei passeggeri nei paesi d’origine. "Nella misura in cui lo spazio aereo e gli aeroporti sono aperti, vogliamo continuare a operare” ha detto il manager.

Al-Baker ha evidenziato come siano state messe in atto tutte le misure necessarie per tagliare le spese, ma che alla fine, se si continuerà su questa linea, la compagnia sarà costretta a chiedere aiuti pubblici.



Attualmente, Qatar Airways ha chiesto ai dipendenti di prendere ferie non retribuite e di ritardare la riscossione dei salari fino a quando non si tornerà alla normalità. La compagnia è fra l’altro primo azionista di Iag, che a sua volta possiede British Airways e Iberia. Allo stesso modo, è azionista rilevante anche in Latam.