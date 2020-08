Vueling riattiva le rotte da Torino per Barcellona

15:27

Vueling riavvia le operazioni da Torino Airport. La compagnia spagnola ha ripristinato i collegamenti sulla rotta per Barcellona con due frequenze settimanali nei giorni di venerdì e domenica.

La destinazione catalana è tra le più importanti per lo scalo torinese, confermandosi come la seconda direttrice più trafficata nel segmento internazionale: nel 2019 i passeggeri sono stati pari a 204.380 (a +8,7% sul 2018).



“Torniamo a volare da Torino Airport - afferma Silvana Napolitano, country manager Vueling in Italia - offrendo ai nostri clienti la possibilità di riprendere a viaggiare verso l’Europa, nel rispetto delle tutela di salute e sicurezza”. Il fatto che Vueling ricominci a operare i voli da e per Barcellona “è un segnale rassicurante - aggiunge Andrea Andorno, a.d. di Torino Airport - e un’ulteriore conferma che il traffico internazionale sta riprendendo volumi in termini di offerta”.