Sudafrica: la compagnia aerea senza nome premia chi la battezza

12:15

Trovare il nome a una compagnia aerea può diventare un gioco a premi che interessa un’intera nazione. È la scommessa lanciata in Sudafrica da una nuovo vettore, che nasce dalla collaborazione fra Gidon Novick, fondatore di Kulula, e Global Aviation.

La compagnia, che opererà voli domestici nel Paese, ha scelto di lanciare un concorso fra i cittadini del Sudafrica per individuare un nome al vettore, che opererà il primo volo fra Johannesburg and Cape Town nel mese di dicembre.



Il premio per chi troverà il nome vincente è un anno di voli gratuiti a bordo degli aerei della nuova compagnia.