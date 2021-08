Qantas spinge sulla vaccinazione: premi a chi è immunizzato dal Covid

15:54

“Come vettore nazionale vogliamo premiare coloro che hanno fatto lo sforzo per proteggere se stessi e la comunità. Per noi portare il tasso di vaccinazione fino al 70 e all’80% significa che migliaia di persone possono tornare al lavoro”.

Alan Joyce, ceo di Qantas Group, motiva con queste parole la decisione della compagnia di dare il suo contributo alla campagna vaccinale in Australia premiando tutti i frequent flyer che decidano di completare il ciclo di immunizzazione contro Covid-19.



A tutti coloro che scaricheranno il loro ‘Covid-19 Digital Certificate’ in formato pdf tramite la Qantas App il vettore garantisce la scelta tra una delle tre opzioni: 1000 punti Qantas, 15 crediti di Stato che aiutano i frequent flyer a salire di livello passando, ad esempio, dal Silver al Gold o da quest’ultimo al Platinum, oppure ancora 20 dollari di sconto sui voli Qantas o Jetstar.



Un anno di voli gratis

I membri, inoltre, parteciperanno automaticamente a un’estrazione per vincere un anno di voli, alloggio e carburante, con la possibilità di decollare verso più di 60 destinazioni in tutta l’Australia e pernottamenti gratuiti in 345 hotel, resort e appartamenti Accor (tra cui Sofitel, Pullman, Peppers, Mantra, Mercure, Mövenpick, Novotel e Ibis), oltre che di rifornire le loro auto di carburante gratuito da una qualsiasi delle 1.400 stazioni di servizio bp in tutto il Paese.